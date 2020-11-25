Боруссія М - Шахтар: що треба знати про матч 4 туру Ліги чемпіонів

"Шахтар" відправиться в гості до "Боруссії" з Менхенгладбаха в 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають фаворитами господарів поля.

25 листопада 19:55

Менхенгладбах, "Боруссія-Парк"

Турнірна ситуація перед грою

У обох команд все ще є шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів, але у "Боруссії" з Менхенгладбаха їх трохи більше. Турнірне становище в групі наступне: німці лідирую з 5 очками в активі, на одне менше у "Шахтаря" і "Реала", а "Інтер" поки замикає таблицю з 2 балами.

У минулому турі "Боруссія" М розгромила донецький клуб в Києві з непристойним рахунком 6:0. Плеа оформив хет-трик, другий гол у матчі був забитий після удару Крамера і рикошету від Бондаря, Бенсебаіні і Штіндль відзначилися по разу.

Ця поразка стала для "гірників" найбільшим в історії домашніх матчів єврокубків, в той час, як для німецької команди - найбільша перемога у Лізі чемпіонів за всю історію.

Настрій команд

Обидва клуби провели свої матчі у національних чемпіонатах на вихідних вже після перерви на збірні, і обидві зіграли з однаковим рахунком 1:1 проти своїх суперників. Німецька команда грала проти "Аугсбурга", а "гірники" в меншості зберегли очко в зустрічі з "Олександрією".

Щодо кадрової ситуації, то у "Шахтаря" є позитивні новини. Повернулась частина гравців після перенесеної коронавірусної інфекції і зможуть допомогти у грі проти "Борусії". До лав команди приєдналися Кривцов, для якого це буде перший матч Ліги чемпіонів у поточному сезоні, і Мораес. Але є і мінуси - до Німеччини не полетіли Хочолава, Коваленко і Тайсон.

Але головна втрата для донеччан - Луїш Каштру. Тренер не буде присутній на матчі через дискваліфікацію.

У "Борусії" М коронавірусом інфікувався один з героїв попередньої зустрічі - нападник Алассан Плеа. Також на карантині знаходиться Рамі Бенсебаіні. Не зіграє і Йонас Хофманн через травму, отриману в матчі за збірну Німеччини.

Прогноз

На думку букмекерів, більше шансів на перемогу в домашньому протистоянні у менхенгладбахців. На успіх "Боруссії" можна поставити з коефіцієнтом 1,44, тоді як тріумф "Шахтаря" оцінено в 7,00. На нічию тут приймають ставки з коефіцієнтом 4,60.

Де дивитися

Зустріч відбудеться у середу, 25 листопада, на стадіоні "Боруссія-парк" в Менхенгладбаху. Стартовий свисток пролунає о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна для українських уболівальників на спеціалізованому телеканалі "Футбол 2". Також гру покаже Volia Football HD 1, по підписці на Megogo.