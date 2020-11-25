Боруссия М - Шахтер: что надо знать о матче 4 тура Лиги чемпионов

"Шахтер" отправится в гости к "Боруссии" из Менхенгладбаха в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают фаворитами хозяев поля.

25 ноября 19:55

Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"

Турнирная ситуация перед игрой

У обеих команд все еще есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но у "Боруссии" из Менхенгладбаха их немного больше. Турнирное положение в группе следующее: немцы лидирую с 5 очками в активе, на одно меньше у "Шахтера" и "Реала", а "Интер" пока замыкает таблицу с 2 балами.

В прошлом туре "Боруссия" М разгромила донецкий клуб в Киеве с неприличным счетом 6:0. Плеа оформил хет-трик, второй гол в матче был забит после удара Крамера и рикошета от Бондаря, Бенсебаини и Штиндль отличились по разу.

Это поражение стало для "горняков" крупнейшим в истории домашних матчей еврокубков, в то время как для немецкой команды - самая крупная победа в Лиге чемпионов за всю историю.

Настроение команд

Оба клуба провели свои матчи в национальных чемпионатах на выходных уже после перерыва на сборные, и обе сыграли с одинаковым счетом 1:1 против своих соперников. Немецкая команда играла против "Аугсбурга", а "горняки" в меньшинстве сохранили очко во встрече с "Александрией".

Что касается кадровой ситуации, то у "Шахтера" есть хорошие новости. Вернулась часть игроков после перенесенной коронавирусной инфекции, и они смогут помочь в игре против "Боруссии". Ряды команды пополнили Кривцов, для которого это будет первый матч Лиги чемпионов в текущем сезоне, и Мораес. Но есть и минусы - в Германию не полетели Хочолава, Коваленко и Тайсон.

Но главная потеря для дончан - Луиш Каштру. Тренер не будет присутствовать на матче из-за дисквалификации.

В "Боруссии" М коронавирусом заразился один из героев предыдущей встречи - нападающий Алассан Плеа. Также на карантине находится Рами Бенсебаини. Не сыграет Йонас Хофманн из-за травмы, полученной в матче за сборную Германии.

Прогноз

По мнению букмекеров, больше шансов на победу в домашнем противостоянии у менхенгладбахцев. На успех "Боруссии" можно поставить с коэффициентом 1,44, тогда как триумф "Шахтера" оценен в 7, 00. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 4,60.

Где смотреть

Встреча состоится в среду, 25 ноября, на стадионе "Боруссия Парк" в Менхенгладбахе. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна для украинских болельщиков на специализированном телеканале "Футбол 2". Также игру покажет Volia Football HD 1, по подписке на Megogo.