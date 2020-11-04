Барселона - Динамо: що треба знати про матч третього туру Ліги чемпіонів

"Динамо" зіграє на виїзді з "Барселоною" в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери прогнозовано вважають каталонців фаворитами зустрічі. Поєдинок знаходився під загрозою зриву.

04 листопада 22:00

Барселона, стадіон "Камп Ноу"

"Біло-сині" успішно подолали кваліфікацію Ліги чемпіонів, а от на старті групового турніру поки не особливо вражають. Команда набрала одне очко у двох матчах, поступившись удома "Ювентусу" (0:2) та зігравши на виїзді внічию з "Ференцварошем" (2:2).

Кадрові втрати

За "Барселону" через травми не зіграють захисник Умтіті, півзахисники Коутіньйо, Араухо та Пуч, під питанням участь у матчі воротаря тер Штегена. А от у "Динамо" величезні проблеми зі складом.

Окрім травмованих Микити Бурди, Олександра Тимчика та Володимира Костевича, дискваліфікованого до грудня 2020 року Артема Бєсєдіна, вилученого у поєдинку з "Ференцварошем" Сергія Сидорчука, відразу дев'ять гравців пропустять зустріч через коронавірус.

У заявці киян на гру з "Барселоною" залишилось лише 13 футболістів зі списку А. Згідно з протоколом УЄФА, це мінімальна необхідна кількість. Якби ще хоча б один гравець "Динамо" отримав позитивний тест, то матч довелося б переносити.

Чи зможе київське "Динамо" повторити подвиг "Шахтаря", який без низки гравців основи переміг на виїзді мадридський "Реал".

Прогноз

На думку букмекерів, "Динамо" - явний аутсайдер зустрічі. Коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу становить 34,00. Для порівняння, успіх "Барселони" оцінюється в 1,07, а нічия - 11,00.

Крім того, аналітики назвали найбільш ймовірний остаточний рахунок матчу. На їхню думку, каталонська команда переможе з рахунком 2:0 або 4:0. На такий результат зустрічі приймаються ставки з коефіцієнтом - 7.00.

Де дивитись

Поєдинок відбудеться у середу, 4 листопада, на стадіоні "Камп Ноу" у столиці Каталонії. Час початку зустрічі - о 22:00 за київським часом. Українські уболівальники у прямій трансляції зможуть подивитися поєдинок телеканалі "Футбол 2". В інтернеті гра буде доступна на сервісі Oll.tv та медіа-платформі Megogo.