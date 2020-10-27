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Президент "Барселони" подав у відставку

Новость на русском → Каталонія, Вівторок 27 жовтня 2020 23:18
Президент "Барселони" подав у відставку Фото: Хосеп Марія Бартомеу (fcbarcelona.com)
Автор: РБК-Україна

Президент каталонського футбольного клубу "Барселона" Хосеп Марія Бартомеу подав у відставку. Він не дочекався результатів референдуму з приводу винесення йому вотуму недовіри.

Про це йдеться на офіційному сайті футбольного клубу.

Перед цим у клубі зібрали необхідну кількість підписів для висловлення недовіри Бартомеу. Причиною цього стали незадовільні результати від гри футбольної команди, фінансові проблеми та конфлікт з футболістом Ліонелем Мессі, через який мало не відбувся його трансфер.

Також свої пости покинуть всі топ-менеджери каталонського клубу.

Бартомеу був президентом ФК Барселона з 2014 року.

Раніше РБК-Україна писало, що футболіст каталонської "Барселони" Ліонель Мессі не втрачає надію перейти в "Манчестер Сіті". Трансфер може відбутися вже у зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, в серпні новим головним тренером каталонської "Барселони" був призначений голландський фахівець Рональд Куман. Контракт між сторонами розрахований до 30 червня 2022 року.

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