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Стало відомо, як кримчанам і жителям ОРДЛО зробити щеплення від COVID

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 11:30
Стало відомо, як кримчанам і жителям ОРДЛО зробити щеплення від COVID Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Жителі окупованих районів України зможуть зробити щеплення від COVID на підконтрольній території. Вакцинація для них буде безкоштовною в щеплювальних пунктах.

Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в Криму, також будуть забезпечені безкоштовною добровільною вакцинацією в щеплювальних пунктах", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакцинація в Україні буде проводитися на базі щеплювальних пунктів і за допомогою мобільних бригад.

До цього Ляшко розповів, що жителі окупованих територій можуть безкоштовно лікуватися від коронавірусу на підконтрольній території. Таке лікування вони отримають, якщо тест підтвердиться на КПВВ або за місцем прибуття.

"Якщо це (хвороба, - ред.) буде виявлено, вони будуть отримувати безкоштовне лікування на території України. Якщо симптоми хвороби не будуть виявлені, громадяни можуть вільно пересуватися по території", - заявив він.

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Новини України Суспільство Крим Вакцина ОРДЛО COVID-19 Виктор Ляшко
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