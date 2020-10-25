У Зеленського заявили про гуманітарну кризу в Криму через COVID-19

Представництво президента України в Криму стурбоване критичною гуманітарною ситуацією на території окупованого півострова у зв'язку з поширенням коронавірусу. Кримчани зіткнулися з низкою проблем.
Про це повідомляє прес-служба відомства в Facebook.
Так, попри політику окупаційної влади щодо придушення свободи слова і вільного розповсюдження інформації, представництво президента виявило найбільш складні виклики, пов'язані з пандемією на окупованих територіях.
Мова про такі проблеми, з якими зіткнулися кримчани:
У Зеленського засудили дії окупаційної влади в Криму і зазначили, що необхідно відреагувати на виклики, пов'язані з гуманітарною кризою на території півострова, що виникла через епідемію.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі не вистачає ліжок для пацієнтів з COVID-19.
Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Кремлі заявили про наміри вирішити проблему з водою в Криму без залучення України.