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У Зеленського заявили про гуманітарну кризу в Криму через COVID-19

Автор: Максим Зайченко

Представництво президента України в Криму стурбоване критичною гуманітарною ситуацією на території окупованого півострова у зв'язку з поширенням коронавірусу. Кримчани зіткнулися з низкою проблем.

Про це повідомляє прес-служба відомства в Facebook.

Так, попри політику окупаційної влади щодо придушення свободи слова і вільного розповсюдження інформації, представництво президента виявило найбільш складні виклики, пов'язані з пандемією на окупованих територіях.

Мова про такі проблеми, з якими зіткнулися кримчани:

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  • відсутність ліжко-місць у лікарнях для лікування хворих COVID-19, відмову в госпіталізації навіть тяжкохворих пацієнтів;
  • переміщення хворих COVID-19 з лікарень в санаторії, де хворі залишаються без медичного спостереження;
  • відсутність можливості пройти медичне обстеження і/або тестування за власним бажанням;
  • відсутність доступу до швидкої медичної допомоги (час приїзду машини швидкої допомоги досягає 15 годин);
  • відсутність в аптеках будь-яких препаратів першої необхідності для лікування COVID-19, що унеможливлює лікування дома;
  • викривлення статистики захворювань окупаційними адміністраціями та штучне регулювання статистики через обмежений доступ до тестування;
  • відсутність об'єктивної інформації та інформування населення про ризики, пов'язані з COVID-19;
  • відсутність належного контролю за дотриманням правил використання засобів індивідуального захисту і карантинних заходів у громадських місцях і місцях масового скупчення людей тощо.

У Зеленського засудили дії окупаційної влади в Криму і зазначили, що необхідно відреагувати на виклики, пов'язані з гуманітарною кризою на території півострова, що виникла через епідемію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі не вистачає ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Кремлі заявили про наміри вирішити проблему з водою в Криму без залучення України.

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