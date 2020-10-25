У Зеленского заявили о гуманитарном кризисе в Крыму из-за COVID-19

Представительство президента Украины в Крыму обеспокоено критической гуманитарной ситуацией на территории оккупированного полуострова в связи с распространением коронавируса. Крымчане столкнулись с рядом проблем.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
Так, несмотря на политику оккупационных властей по подавлению свободы слова и свободного распространения информации, представительство президента выявило наиболее сложные вызовы, связанные с пандемией на оккупированных территориях.
Речь о таких проблемах, с которыми столкнулись крымчане:
У Зеленского осудили действия оккупационных властей в Крыму и отметили, что необходимо отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории полуострова, возникшего из-за эпидемии.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе не хватает коек для пациентов с COVID-19.
Также РБК-Украина писало, что недавно в Кремле заявили о намерениях решить проблему с водой в Крыму без привлечения Украины.