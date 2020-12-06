Зеленський заявив про місяць без втрат на Донбасі. Остання була наприкінці листопада

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі вже місяць немає бойових втрат серед українських військових. Хоча минулого тижня від снайперського вогню загинув боєць бригади імені Чорних Запорожців.

Про це він заявив на урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України, передає прес-служба Офісу президента у Facebook.

Зеленський зазначив, що сьогодні 133 день як було оголошено про припинення вогню на Донбасі. За цей час кількість обстрілів знизилася в п'ять разів, а бойові втрати - в десять.

"У цей же період минулого року в середньому кожні 72 години гинув один наш військовий. Зараз є "тиша", є місяць без убитих і поранених. Можливо, це жорстка і нетипова фраза для статистичних даних, але скажу по-простому. У нашій Україні похорон стало менше майже в 10 разів, у 10 разів менше сліз матерів, дружин, дітей...", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 24 листопада в районі Авдіївки снайпер проросійських бойовиків важко поранив українського військовослужбовця з бригади імені Чорних Запорожців, В'ячеслава Мінкіна з Фастова Київської області. Згодом військовий помер. Загалом з початку перемир'я на Донбасі загинули п'ятеро українських бійців.

Цього тижня бойовики в черговий раз відкрили снайперський вогонь по українських позиціях в районі Світлодарська і знову поранили українського бійця.