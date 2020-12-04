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Бойовики знову відкрили снайперський вогонь, поранено українського військового

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 04 грудня 2020 12:41
Бойовики знову відкрили снайперський вогонь, поранено українського військового Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

Бойовики на Донбасі в черговий раз відкрили снайперський вогонь по українських позиціях. В результаті один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Повідомляється, що в Донецькій області о 10:46 в районі селища Луганське (Світлодарськ) український військовослужбовець отримав поранення внаслідок снайперського вогню. Його госпіталізували, стан стабільний.

Українська сторона запросила "режим тиші" через координаційний механізм, а також направила письмове повідомлення моніторинговій місії ОБСЄ. Крім того, спостережна група в СЦКК вживає заходів щодо верифікації інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики порушили "режим тиші" в районі Водяного, в зв'язку чим Україна в ТКГ готує ноту ОБСЄ.

У листопаді в районі Авдіївки Донецької області в результаті снайперського вогню був поранений український військовий, який згодом помер. Таким чином, з початку перемир'я на Донбасі влітку 2020 року українська сторона втратила вже п'ять військовослужбовців.

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