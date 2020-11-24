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Зеленський розповів, кого вакцинують від коронавірусу в першу чергу

Новость на русском → Київ, Вівторок 24 листопада 2020 14:47
Зеленський розповів, кого вакцинують від коронавірусу в першу чергу Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Україні першими вакциною від коронавірусу будуть щеплені групи ризику. Серед них медики, військові, вчителі і люди старше 60 років.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що зараз ведеться робота щодо збільшення кількості тестів і посилення контролю за дотриманням карантинних заходів.

"Також ми збільшуємо кількість щоденних тестів, у тому числі безкоштовних тестів через мобільні бригади. Працюємо, щоб у кожній області забезпечити достатню кількість ліжок і кисню, а також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів", - сказав Зеленський.

Крім цього, Зеленський заявив, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень. Такі виплати отримають і звільнені наймані працівники.

Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що Україна планує купити вакцину від коронавірусу для 20 млн населення країни. Цю вакцину хочуть купити окремо від тієї, яку безкоштовно отримають в рамках глобального механізму COVAX.

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