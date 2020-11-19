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Україна придбає вакцину від коронавірусу для 20 млн населення, - Ляшко

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 22:53
Україна придбає вакцину від коронавірусу для 20 млн населення, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 млн населення країни. Цю вакцину хочуть придбати окремо від тієї, що безкоштовно отримають в рамках глобального механізму COVAX.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що поки невідомо, скільки українському бюджету коштуватиме придбання вакцини від коронавірусу, адже виробники ще не назвали ціни. Зараз у бюджеті на 2021 рік заклали на вакцину понад 2 млрд гривень, але МОЗ просить надати більше.

"Жоден виробник не задекларував ціни. Ми сьогодні говоримо про те, що 20%, тобто 4 млн доз, це не для 5%, а для 10% населення отримає країна безоплатно. Далі ми будемо купувати вакцини для покриття 20 млн нашого населення", - пояснив він.

Головний санлікар додав, що поки немає інструкцій щодо вакцинації дітей. Від цього також залежатиме те, скільки вакцини необхідно буде купити.

Нагадаємо, 18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу. В рамках цього механізму Україна безкоштовно отримає кількість доз вакцини для 4 млн населення.

Крім того, глава МОЗ Максим Степанов назвав категорії українців, які першими отримають вакцину від коронавірусу.

Водночас у МОЗ не знають, чи будуть вакцинувати тих, хто вже перехворів на коронавірус.

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