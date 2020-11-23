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У МОЗ назвали головну умову введення локдауну в Україні

Новость на русском → Київ, Понеділок 23 листопада 2020 22:46
У МОЗ назвали головну умову введення локдауну в Україні Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав головну умову введення в Україні повного локдауну чи жорсткого карантину. Обмеження посилять у разі колапсу медичної системи.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Як пояснив міністр, коли уряд говорить про посилення карантину, то він спирається на завантаженість медичної системи.

"Дивлячись на сьогоднішню динаміку ми можемо говорити, що це (критичне завантаження - ред.) від 25 до 30 тисяч (нових випадків щодня - ред.). У такому випадку заповненість нашої медичної системи може бути близько 80%, а це вже серйозна цифра", - заявив він.

За словами Степанова, зараз в Україні загалом зайнято 52% ліжок для хворих на коронавірусу. Найбільш напружена ситуація з заповненістю лікарень у Києві, Одесі та Харківській області.

"Ми продовжуємо збільшувати кількість ліжок для хворих на коронавірус. Ми також збільшуємо кількість ліжок, підключених до кисню та концентраторів. Ми надалі нарощуємо потужності медичної системи", - наголосив міністр.

Нагадаємо, до цього Степанов говорив, що МОЗ вимагатиме введення повного локдауну в Україні при щоденному виявленні 30 тисяч хворих.

Додамо, за минулу добу в Україні зафіксували майже 11 тисяч нових випадків коронавірусу. За добу госпіталізували понад 1100 хворих на COVID-19.

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