Pfizer заявив, що вакцина від коронавіруса ефективна більш ніж на 90%

Вакцина від коронавіруса розробки фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech ефективна в більш ніж 90% випадків. При масовому тестуванні зараження коронавірусом сталося менш ніж у 100 пацієнтів.

Про це сказано у заяві компанії Pfizer.

Наголошується, що з 43,5 тисяч випробувачів тільки 94 після її використання заразилися коронавірусом. Всі добровольці отримали дві дози препарату. Через 28 днів після введення починає діяти імунітет проти COVID-19.

Компанії продовжують дослідження вакцини по частині безпеки, але попередньо побоювань щодо її використання. Повністю зібрати дані про безпеку препарату планують до кінця третього тижня листопада.

В кінці місяця Pfizer і BioNTech планують подати документи на схвалення вакцини американськими властями для екстреного використання в медичних службах.

Відомо, що світові фондові індекси злетіли до рекордних значень після того, як компанія Pfizer заявила, що її експериментальна вакцина більш ніж на 90% ефективна в запобіганні COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Україні розробляються два кандидата на вакцину від коронавіруса.