Закарпатську область внесли в "червону" зону

Закарпатську область внесли в "красную" зону карантину . Додаткові обмеження вводяться в області з 8 березня.

Таке рішення 6 березня ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов .

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 8 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області і застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

Відзначимо, в "червоній" зоні карантину буде заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків. Також буде діяти заборона на проведення масових заходів і відвідування освітніх установ.