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Закарпатську область внесли в "червону" зону

Новость на русском → Закарпатська область, Субота 06 березня 2021 10:47
Закарпатську область внесли в "червону" зону Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Закарпатську область внесли в "красную" зону карантину. Додаткові обмеження вводяться в області з 8 березня.

Таке рішення 6 березня ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 8 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області і застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

Відзначимо, в "червоній" зоні карантину буде заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків. Також буде діяти заборона на проведення масових заходів і відвідування освітніх установ.

Нагадаємо, напередодні в Закарпатській області через погіршення ситуації з коронавірусом місцева влада ввела локальні локдауни.

Зазначимо, до цього в "червоній" зоні карантину знаходилися Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Також РБК-Україна писало, що Одеса до кінця березня може потрапити в "червону" зону.

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