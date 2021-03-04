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Адаптивний карантин в Україні: з'явився новий розподіл областей за зонами

Новость на русском → Україна, Четвер 04 березня 2021 11:32
Адаптивний карантин в Україні: з'явився новий розподіл областей за зонами Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений карантинний список регіонів. У "червоній" зоні залишаються три області, ще дев'ять - у "помаранчевій".

Про це свідчать дані Моз.

Так, станом на 4 березня в "червоній" зоні знаходяться Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області. "Помаранчевими" є Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.

Решта 13 регіонів - "жовті": Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

При цьому в більшості регіонів продовжується зростання госпіталізацій. Найбільш проблемна ситуація за цим показником спостерігається в Івано-Франківській (цей показник становить 140,5 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (103,4), Чернівецькій (93,7), Закарпатській (90,8), Житомирській (79,2) та Миколаївській (65,7) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували ріст захворюваності COVID-19 - підтвердили понад 10 тисяч нових випадків.

Також РБК-Україна писало, що глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що зростання захворюваності в столиці пов'язаний з поширенням інфекції в сім'ях та організованих колективах.

Він зазначив, що Київ ризикує потрапити в "помаранчеву" зону карантину.

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