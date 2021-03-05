Закарпатська область з понеділка може опинитися в "червоній" зоні

Закарпатську область завтра можуть внести в "червону" зону карантину . У такому випадку обмеження наберуть чинності з понеділка, 8 березня.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Кабміні та МОЗ.

Засідання державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій може відбутися в суботу, 6 березня. На ньому планують прийняти рішення про запровадження "червоного" рівня епідемічної небезпеки в Закарпатській області.

"Комісія чекає завтрашніх показників, третій день поспіль, і тоді у них будуть підстави ввести", - зазначив співрозмовник видання в Кабінеті міністрів.

За словами його колеги з МОЗу, поки мова йде тільки про Закарпаття. Рішення набуде чинності через два дні після засідання комісії ТЕБ та НС.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, Закарпатська область ближче всього до потрапляння в "червону" зону. На цей час там найвищий рівень завантаженості лікарняних ліжок з кисневим забезпеченням.

Водночас директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний заявив, що область необхідно ввести в "червону" карантинну зону. На його думку, у зворотному випадку в регіоні може статися колапс медичної системи.

Обмеження "червоної" зони

У разі потрапляння Закарпатської області в "червону" зону карантину, буде заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків.

Також в регіоні буде діяти заборона на проведення масових заходів і відвідування освітніх установ.

Ситуація в областях, де діє "червона" зона

На сьогодні в "червоній" зоні карантину знаходяться Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Через введення більш жорстких обмежень підприємці в цих областях вийшли на протести.

Люди вимагають дозволити їм працювати під час посиленого карантину з дотриманням всіх карантинних норм.