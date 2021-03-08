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На Закарпатті критична ситуація з COVID, щодня помирає по 12 осіб

Автор: РБК-Україна

Ситуація з коронавірусом на Закарпатті на сьогодні більш ніж критична. Там щодня від COVID вмирає по 12 осіб.

Про це на брифінгу заявив головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк.

За його словами, за минулий тиждень кількість хворих зросла на 24%, і кожен день виявляють понад 500 нових випадків коронавірусної інфекції. При цьому захворюваність серед дітей збільшилася на 5%. Також надходить багато хворих у віці 35-45 років, і смертність фіксується вже у цій віковій групі. Усі палати інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні заповнені.

"Така ситуація повинна спонукати закарпатців серйозно задуматися і бути свідомими у дотриманні всіх карантинних обмежень", - підкреслив Поляк.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в Закарпатській області набули чинності обмеження "червоної зони" адаптивного карантину. Зокрема, заборонена робота ТРЦ, прийом відвідувачів у ресторанах, робота непродовольчих магазинів і ринків і так далі.

Крім того, з 9 березня "Укрзалізниця" призупиняє сполучення з Закарпаттям через "червону зону" карантину.

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Новини України Закарпатська областьCOVID-19Карантин
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