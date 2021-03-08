На Закарпатті критична ситуація з COVID, щодня помирає по 12 осіб

Ситуація з коронавірусом на Закарпатті на сьогодні більш ніж критична. Там щодня від COVID вмирає по 12 осіб.

За його словами, за минулий тиждень кількість хворих зросла на 24%, і кожен день виявляють понад 500 нових випадків коронавірусної інфекції. При цьому захворюваність серед дітей збільшилася на 5%. Також надходить багато хворих у віці 35-45 років, і смертність фіксується вже у цій віковій групі. Усі палати інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні заповнені.

"Така ситуація повинна спонукати закарпатців серйозно задуматися і бути свідомими у дотриманні всіх карантинних обмежень", - підкреслив Поляк.