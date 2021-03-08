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Закарпаття в "червоній" зоні: які обмеження починають діяти сьогодні

Новость на русском → Закарпатська область, Понеділок 08 березня 2021 07:30
Закарпаття в "червоній" зоні: які обмеження починають діяти сьогодні Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 8 березня, вступають в силу обмеження "червоної" зони у Закарпатській області. Таким чином максимальний рівень епідеміологічної небезпеки присвоєно вже чотирьом областям - крім Закарпатської в "червоній" зоні знаходяться Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька області.

Докладно про обмеження - в матеріалі РБК-Україна.

Так, з сьогоднішнього дня на Закарпатті буде заборонено:

  • прийом відвідувачів громадським харчуванням;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • робота непродовольчих магазинів і ринків;
  • робота закладів культури;
  • проведення масових заходів;
  • спортивні матчі проводяться без глядачів;
  • відвідування освітніх установ.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвилі коронавіруса.

При цьому Шмигаль не виключив, що в Україні можуть знову ввести локдаун. РБК-Україна писало, при яких умовах вся Україна може опинитися в "червоній" зоні карантину.

Також РБК-Україна писало, що через погіршення ситуації з COVID-19 у семи областях учнів переводять на дистанційне навчання.

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