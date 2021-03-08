На Закарпатье критическая ситуация с COVID, каждый день умирает по 12 человек

Ситуация с коронавирусом на Закарпатье на сегодня более чем критическая. Там ежедневно от COVID умирает по 12 человек.
Об этом на брифинге заявил главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.
По его словам, за минувшую неделю число заболевших выросло на 24%, и каждый день выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом заболеваемость среди детей увеличилась на 5%. Также поступает много больных в возрасте 35-45 лет, и смертность фиксируется уже в этой возрастной группе. Все палаты интенсивной терапии в областной клинической больнице заполнены.
"Такая ситуация должна побуждать закарпатцев серьезно задуматься и быть сознательными в соблюдении всех карантинных ограничений", - подчеркнул Поляк.
Напомним, с сегодняшнего дня в Закарпатской области вступили в силу ограничения "красной зоны" адаптивного карантина. В частности, запрещена работа ТРЦ, прием посетителей в ресторанах, работа непродовольственных магазинов и рынков и так далее.
Кроме того, с 9 марта "Укрзализныця" приостанавливает сообщение с Закарпатьем из-за "красной зоны" карантина.