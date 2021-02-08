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У ЮНІСЕФ назвали загрозу повільної вакцинації від COVID в Україні

Автор: Юлія Струк

Глава представництва ЮНІСЕФ Лотта Сільвандер розповіла, які ризики в собі несе повільна вакцинація від коронавірусу в Україні. Щеплення мають розпочатися з наступного тижня.

Про це вона розповіла у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

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"Мені здається, що тут є декілька ризиків. По-перше, ми говорили про питання довіри. Якщо вакцинація не буде проводитися оперативно, і люди помітять, що погана організація, розподіл не спрацьовує, то це вплине негативно на їхню довіру до кампанії, яку проводить уряд", - сказала Сільвандер.

Вона підкреслила, що з іншого боку будуть певні політично чутливі моменти, не лише всередині України, а й у сусідніх країнах.

"Тому що можуть бути побажання закрити кордони, особливо країни ЄС, які є сусідками України. Це впливатиме на торгівлю, на наукові обміни тощо... Ефект вакцини не буде тривати завжди, і треба буде думати вже про другу хвилю вакцинації", - зазначила глава представництва.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, від чого залежить точна дата початку вакцинації від коронавірусу в Україні. Зараз наша держава очікує інформацію про дату поставки препаратів.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки залишається добровільною.

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Новини України ЮНИСЕФвакцинаціяКоронавірус
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