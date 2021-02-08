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Від чого залежить точна дата початку вакцинації: роз'яснення МОЗ

Новость на русском → Україна, Понеділок 08 лютого 2021 11:43
Від чого залежить точна дата початку вакцинації: роз'яснення МОЗ Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, від чого залежить точна дата початку вакцинації від коронавірусу в України. Зараз наша держава очікує інформацію про дату поставки препаратів.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Від чого залежить точна дата - від моменту поставки вакцини в Україну... Чекаємо від ЮНІСЕФ інформацію, коли в Україну буде транспортування вакцини", - підкреслив заступник міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки залишається добровільною. Він підкреслив, що люди, які працюють на державу, не можуть не зробити щеплення.

Так, Зеленський готовий "особистим прикладом" продемонструвати українцям безпеку і необхідність вакцинації від коронавірусу, яка повинна початися вже через тиждень.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого. Однак ця дата є орієнтовною.

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