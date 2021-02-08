UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной вакцинации от COVID в Украине

Автор: Юлия Струк

Глава представительства ЮНИСЕФ Лотта Сильвандер рассказала, какие риски в себе несет медленная вакцинация от коронавируса в Украине. Прививки должны начаться со следующей недели.

Об этом она рассказала в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Популярные новости
Движение поездов задерживается более чем на два часа: УЗ назвала причину 06 февраля 2021
На Украину надвигаются снегопады и морозы: какие области под угрозой 05 февраля 2021
Тупицкий работает дистанционно с документами, - КСУ 05 февраля 2021
Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома 07 февраля 2021
Минздрав о прививках переболевших COVID-19: если не будет противопоказаний 04 февраля 2021
Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины 08 февраля 2021
До 20 см снега в Киеве и сильные морозы: синоптики назвали дату нового похолодания 06 февраля 2021
В Ивано-Франковской области ужесточили карантин из-за всплеска COVID-19 04 февраля 2021
В Украине отменили трудовые книжки. Что нужно знать 05 февраля 2021
В Украине запускают автоматическое начисление пенсий 05 февраля 2021

"Мне кажется, что здесь есть несколько рисков. Во-первых, мы говорили о вопросах доверия. Если вакцинация не будет проводиться оперативно, и люди заметят, что плохая организация, распределение не срабатывает, то это повлияет негативно на их доверие к кампании, которую проводит правительство", - сказала Сильвандер.

Она подчеркнула, что с другой стороны будут определенные политически чувствительные моменты, не только внутри Украины, а и в соседних странах.

"Потому что могут быть пожелания закрыть границы, особенно страны ЕС, которые являются соседками Украины. Это будет влиять на торговлю, на научные обмены и тому подобное... Эффект вакцины не будет продолжаться всегда, и надо будет думать уже о второй волне вакцинации", - отметила глава представительства.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, от чего зависит точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине. Сейчас наше государство ожидает информацию о дате поставки препаратов.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЮНИСЕФвакцинацияКоронавирус
Читайте также
Шмыгаль о динамике COVID в Ивано-Франковской области: как в начале пандемии
В Британии нелегалам предложат вакцинацию без каких-либо проверок документов
Прогноз погоды