Виплати ФОПам за локдаун: хто отримав допомогу

В кінці минулого року, 31 грудня, завершився термін подачі заявок на отримання одноразової матеріальної допомоги за січневий локдаун. Подати заявку могли фізичні особи підприємці та наймані працівники, але не всі, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Скільки українців отримали допомогу
За даними Кабінету міністрів, "карантинні" 8 тисяч гривень вже отримали майже півмільйона українців. На виплату допомоги з державного бюджету перерахували 3,64 млрд гривень. Водночас близько 200 тисяч українців взагалі не звернулися за компенсацією.
Планувалося, що "карантинні виплати" будуть здійснені до 8 січня 2021 року, щоб до початку нового локдауну всі, хто потребує, отримали допомогу від держави.
Хто міг отримати "карантинні" 8 тисяч гривень
Подати заявку на отримання матеріальної допомоги в розмірі 8 тисяч гривень могли підприємці та наймані робітники, чия робота була зупинена через карантин. Уряд виділив ряд категорій:
- роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
- тимчасове розміщування;
- діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- демонстрація кінофільмів;
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
- діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.
Як подавалася заявка
Подати заявку на отримання "карантинної допомоги" можна було на порталі або в застосунку "Дія".
Щоб отримати послугу на порталі "Дія", необхідно було:
- зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID;
- у розділі "Послуги" обрати "Одноразова матеріальна допомога ФОПам та найманим працівникам";
- дочекатися поки "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги;
- підтвердити поточне місце роботи;
- ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок;
- перевірити та надіслати заповнену заявку.
Отримання послуги в мобільному застосунку "Дія" виглядало наступним чином:
- авторизувати у застосунку через свій Приват24, Monobank, або BankID НБУ;
- у розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу";
- дочекатися поки "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги;
- ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN.
Нагадаємо, на початку січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав кількість українців, які мають отримати "карантинні виплати" від держави.