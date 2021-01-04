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Шмигаль назвав кількість осіб, які отримають карантинні 8 тисяч гривень

Новость на русском → Київ, Понеділок 04 січня 2021 14:47
Шмигаль назвав кількість осіб, які отримають карантинні 8 тисяч гривень Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За карантинними 8000 гривень не звернулися понад 200 тисяч осіб

Компенсаційну виплату за встановлений урядом карантин отримали 456 тисяч осіб. Пенсійний фонд виплатив 3,6 млрд грн допомоги для підприємців та найманих працівників.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Шмигаль, 31 грудня завершилося приймання заявок на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги для тих людей, чия господарська діяльність страждає внаслідок карантинних обмежень. Загалом для отримання такої допомоги звернулося понад 480 тисяч осіб.

"Станом на сьогодні Пенсійним фондом вже профінансовано майже 456 тисяч заявок. Наразі кошти не перераховано переважно тим, хто зареєструвався в останні дні минулого року. Можу запевнити, що ці громадяни отримають належну їм допомогу протягом першої половини січня", - додав він.

Шмигаль назвав кількість осіб, які отримають карантинні 8 тисяч гривень

Нагадаємо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Перелік таких ВЕД затверджений Кабінетом міністрів України. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 22 грудня розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень.

За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою могли звернутися 712 тисяч осіб.

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Шмигаль назвав кількість осіб, які отримають карантинні 8 тисяч гривень
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