Выплаты ФОПам за локдаун: кто получил помощь

В конце прошлого года, 31 декабря, завершился срок подачи заявок на получение единовременной материальной помощи за январский локдаун. Подать заявку могли физические лица предприниматели и наемные работники, но не все, подробнее - в материале РБК-Украина.
Сколько украинцев получили помощь
По данным Кабинета министров, "карантинные" 8 тысяч гривен уже получили почти полмиллиона украинцев. На выплату помощи из государственного бюджета перечислили 3,64 млрд гривен. В то же время около 200 тысяч украинцев вообще не обратились за компенсацией.
Планировалось, что "карантинные выплаты" будут осуществлены до 8 января 2021 года, чтобы к началу нового локдауна все, кто нуждается, получили помощь от государства.
Кто мог получить "карантинные" 8 тысяч гривен
Подать заявку на получение материальной помощи в размере 8 тысяч гривен могли предприниматели и наемные рабочие, чья работа была остановлена из-за карантина. Правительство выделило ряд категорий:
- розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
- временное размещения;
- деятельность по обеспечению блюдами и напитками;
- демонстрация кинофильмов;
- деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;
- деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений.
Как подавалась заявка
Подать заявку на получение "карантинной помощи" можно было на портале или в приложении "Дія".
Чтобы получить услугу на портале "Дія", было необходимо:
- зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID;
- в разделе "Услуги" выбрать "Единовременная материальная помощь ФОПам и наемным работникам";
- дождаться пока "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи;
- подтвердить текущее место работы;
- ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет;
- проверить и отправить заполненную заявку.
Получение услуги в мобильном приложении "Дія" выглядело следующим образом:
- авторизоваться в приложении через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ;
- в разделе "Услуги" нажать "Получить помощь";
- дождаться пока "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи;
- ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN.
Напомним, в начале января премьер-министр Денис Шмыгаль назвал количество украинцев, которые должны получить "карантинные выплаты" от государства.