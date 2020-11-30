У Зеленського анонсували нараду щодо локдауну

Нарада щодо локдауну відбудеться сьогодні

Представники уряду та Ради національної безпеки і оборони сьогодні, 30 листопада, проведуть нараду, щоб визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли. Про результати буде повідомлено якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба президента.

"Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з коронавірусом. Діяльність президента Володимира Зеленського в цьому напрямку схвалюють 35%.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", думки українців щодо рішення уряду вести карантин вихідного дня розділилися порівну. Половина опитаних (49%) підтримують, стільки ж проти.