Біля резиденції Зеленського пройшла акція в підтримку Стерненка і Антоненка

Кілька сотень людей приїхали в Конча-Заспу і почали акцію в 17:00. Вона проходила з розгорнутою банером "Мовчання тримає за ґратами".

У ході акції виступали її учасники. Подія тривало годину і завершилася запалюванням фаєрів і малюванням на асфальті гасла "Волю Стерненку і Антоненку".

Також протестувальники розклеїли листки паперу з закликами і гаслами, пов'язаними з Стерненко, Антоненко і поліцією.

Крім цього, учасники анонсували акцію завтра, 9 березня, біля "Президент готелю" в Києві, де у вівторок відбудеться засідання Вищої ради правосуддя для обрання чотирьох членів самої ради, а також судді Конституційного суду України. Початок акції - о 9:00.