UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Возле резиденции Зеленского прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко

Автор: Роман Тверденко

Под государственной дачей президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 8 марта, прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко и обвиняемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. Оба находятся в СИЗО.

Трансляцию события вел "24 канал".

Несколько сотен человек приехали в Конча-Заспу и начали акцию в 17:00. Она проходила с развернутым баннером "Молчание держит за решеткой".

В ходе акции выступали ее участники. Событие продлилось час и завершилось зажиганием файеров и рисованием на асфальте лозунга "Волю Стерненко и Антоненко".

Также протестующие расклеили листки бумаги с призывами и лозунгами, связанными с Стерненко, Антоненко и полицией.

Кроме этого, участники анонсировали акцию завтра, 9 марта, возле гостиницы "Президент готель" в Киеве, где во вторник пройдет заседание Высшего совета правосудия для избрание четырех членов самого совета, а также судьи Конституционного суда Украины. Начало акции - в 9:00.

Напомним, Стерненко приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. Также конфискации подлежит половина его имущества. Его признали виновным в незаконном хранении оружия, похищении и пытках депутата одного из местных советов Одесской области Сергея Щербича в 2015 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сергей Стерненко
Читайте также
Почти половина украинцев обеспокоены судебным делом Стерненко, - опрос
Прогноз погоды