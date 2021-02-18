ВООЗ вважає малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли до Китаю

Версія про те, що коронавірус могли завезти до Китаю ззовні, є вкрай малоймовірною. Вона не знайшла підтвердження під час роботи групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в цій країні.

Про це на брифінгу заявив голова цієї групи Пітер Бен Ембарек.

За його словами, в Китаї були виявлені лише поодинокі випадки передачі коронавіруса через заморожені продукти або їх упаковку з іншої країни.

"Тому ідея потрапляння вірусу до Китаю через продукти харчування чи упаковку - це не та, на якій ми фокусуємося", - зазначив Бен Ембарек.

Він додав, що ВООЗ сфокусувалася на вивченні варіанти про те, що COVID-19 міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо.