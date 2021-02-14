ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У ВООЗ назвали найбільш вірогідну версію появи коронавірусу

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 14:26
У ВООЗ назвали найбільш вірогідну версію появи коронавірусу Фото: Пітер Дасзак (facebook.com/EcoHealthDaszak)
Автор: Ігор Литвиненко

Член міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доктор Пітер Дасзак назвав найбільш вірогідну версію передачі коронавірусу через кажанів. За його словами, місцем поширення інфекції міг стати південь Китаю або Південно-Східна Азія.

Про це Дасзак заявив в інтерв'ю The New York Times.

"Якщо б потрібно було сказати, на який шлях (поширення коронавірусу - ред.) ви б поставили, я вважаю, що вірус з'явився в Південно-Східній Азії або Південному Китаї від кажанів, потрапивши потім на ферму диких тварин", - сказав Дасзак.

Він зазначив, що від кажанів COVID-19 міг заразитися один із співробітників таких ферм або інші їх мешканці - тхори, борсуки, єнотоподібні собаки і сивет. Така версія отримала найбільшу підтримку китайських дослідників та учасників місії ВООЗ в ході спільного обговорення.

Дасзак додав, що в ході розслідування експерти ВООЗ не отримали доступ до особистих справ деяких пацієнтів, оскільки в Китаї медкарти вкрай конфіденційні.

"Ми хотіли зустрітися з деякими пацієнтами. Вони не хотіли зустрічатися, тому їх не примушували брати участь у зустрічі з нами", - додав експерт.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ є чотири гіпотези як коронавірус передався до людини.

Також повідомлялося, що ВООЗ наступного тижня опублікує попередній звіт місії в Китаї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Коронавірус
NEWS
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ