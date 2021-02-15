Члени місії Всесвітньої організації охорони здоров’я виявили свідчення того, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше. Вони досліджували виникнення коронавірусу в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.

Про це заявив керівник розслідувального напрямку місії Пітер Бен Ембарек розповів в інтерв’ю CNN.

За його словами, місія ВООЗ виявила кілька свідчень того, що масштаб епідемії коронавірусу в Ухані в грудні 2019 року був більшим, ніж вважалось. Тобто хворих було більше, ніж офіційно заявлялось.

Річ у тім, що лікарі виявляли лише людей, у яких коронавірус протікав в складній формі.