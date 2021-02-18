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ВООЗ вважає малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли до Китаю

Новость на русском → Четвер 18 лютого 2021 17:32
ВООЗ вважає малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли до Китаю Фото: COVID найімовірніше спочатку з'явився в Китаї (Getty Images by Christopher Furlong)
Автор: РБК-Україна

Версія про те, що коронавірус могли завезти до Китаю ззовні, є вкрай малоймовірною. Вона не знайшла підтвердження під час роботи групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в цій країні.

Про це на брифінгу заявив голова цієї групи Пітер Бен Ембарек.

За його словами, в Китаї були виявлені лише поодинокі випадки передачі коронавіруса через заморожені продукти або їх упаковку з іншої країни.

"Тому ідея потрапляння вірусу до Китаю через продукти харчування чи упаковку - це не та, на якій ми фокусуємося", - зазначив Бен Ембарек.

Він додав, що ВООЗ сфокусувалася на вивченні варіанти про те, що COVID-19 міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо.

Нагадаємо, раніше експерти ВООЗ дійшли висновку про те, що масштаб епідемії коронавіруса міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

При цьому досі найбільш вірогідною вважається версія передачі COVID-19 через кажанів. А місцем поширення інфекції, в першу чергу, міг стати південь Китаю або Південно-Східна Азія.

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