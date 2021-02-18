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ВОЗ считает маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай

Новина українською → Четверг 18 февраля 2021 17:32
ВОЗ считает маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай Фото: COVID вероятнее всего сначала появился в Китае (Getty Images by Christopher Furlong)
Автор: РБК-Украина

Версия о том, что коронавирус могли завезти в Китай извне, является крайне маловероятной. Она не нашла подтверждения во время работы группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в этой стране.

Об этом на брифинге заявил глава этой группы Питер Бен Эмбарек.

По его словам, в Китае были выявлены лишь единичные случаи передачи коронавируса через замороженные продукты или их упаковку из другой страны.

"Поэтому идея попадания вируса в Китай через продукты питания или упаковку - это не та, на которой мы фокусируемся", - отметил Бен Эмбарек.

Он добавил, что ВОЗ сфокусировалась на изучении варианта о том, что COVID-19 мог распространиться на рынке в Ухане через замороженное мясо.

Напомним, ранее эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее.

При этом до сих пор наиболее вероятной считается версия передачи COVID-19 через летучих мышей. А местом распространения инфекции, в первую очередь, мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия.

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