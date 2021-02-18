ВОЗ считает маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай

Версия о том, что коронавирус могли завезти в Китай извне, является крайне маловероятной. Она не нашла подтверждения во время работы группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в этой стране.

Об этом на брифинге заявил глава этой группы Питер Бен Эмбарек.

По его словам, в Китае были выявлены лишь единичные случаи передачи коронавируса через замороженные продукты или их упаковку из другой страны.

"Поэтому идея попадания вируса в Китай через продукты питания или упаковку - это не та, на которой мы фокусируемся", - отметил Бен Эмбарек.

Он добавил, что ВОЗ сфокусировалась на изучении варианта о том, что COVID-19 мог распространиться на рынке в Ухане через замороженное мясо.