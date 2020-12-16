Темпи поширення COVID після Нового року можуть прискоритися. ВООЗ заявляє про ризик

Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я попереджає про потенційний спалах коронавірусу на початку 2021 року. Бюро рекомендує жителям Європи носити маски під час сімейних зустрічей на майбутніх святах.

Про це повідомляє прес-служба регіонального бюро ВООЗ.

"Попри деякий крихкий прогрес, передача COVID-19 в Європейському регіоні залишається широко поширеною і інтенсивною. Існує високий ризик подальшого спалаху коронавірусу в перші тижні і місяці 2021 року, і нам потрібно буде співпрацювати, щоб запобігти його", - йдеться в повідомленні.

В Організації закликають по можливості збиратися в групи на відкритому повітрі. Якщо це нездійсненно і люди знаходяться в будівлі, важливо обмежити кількість гостей і добре провітрити приміщення.

"Носіння масок і фізичне дистанціювання в колі друзів та сім'ї може здатися незручним, але це значною мірою сприяє забезпеченню безпеки і здоров'я кожного", - йдеться в повідомленні.

Для тих, кому доведеться подорожувати, Бюро радять уникати будь-якого виду транспорту, який може бути переповнений.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ закликали людей носити маски і після вакцинації від COVID-19.

Крім того, раніше у ВООЗ заявили, що більша частина населення планети залишається вразливою до зараження коронавірусом.