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Темпы распространения COVID после Нового года могут ускориться. ВОЗ заявляет о риске

Автор: РБК-Украина

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения предупреждает о потенциальной вспышке коронавируса в начале 2021 года. Бюро рекомендует жителям Европы носить маски во время семейных встреч на грядущих праздниках.

Об этом сообщает пресс-служба регионального бюро ВОЗ.

"Несмотря на некоторый хрупкий прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшей вспышки коронавируса в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно будет сотрудничать, чтобы предотвратить его", - говорится в сообщении.

В Организации призывают, по возможности, собираться в группы на открытом воздухе. Если это неосуществимо и люди находятся в здании, важно ограничить количество гостей и хорошо проветрить помещение.

"Ношение масок и физическое дистанцирование в кругу друзей и семьи может показаться неловким, но это в значительной степени способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого", - говорится в сообщении.

Для тех, кому придется путешествовать, Бюро советуют избегать любого вида транспорта, который может быть переполнен.

Напомним, ранее в ВОЗ призвали людей носить маски и после вакцинации от COVID-19.

Кроме того, ранее в ВОЗ заявили, что большая часть населения планеты остается уязвимой к заражению коронавирусом.

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