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Більша частина населення планети залишається вразливою до зараження COVID-19, - ВООЗ

Новость на русском → Женева, Понеділок 07 грудня 2020 19:11
Більша частина населення планети залишається вразливою до зараження COVID-19, - ВООЗ Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Україна

У світі було проведено понад сотні досліджень на наявність антитіл в організмі людей і імунітет до коронавірусу. І велика частина населення планети залишається вразливою до зараження коронавірусом.

Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу.

"Їх результати ясно говорять нам про те, що велика частина населення світу залишається вразливою до інфікування", - заявив він.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, 70% всіх випадків та смертей припадає на чотири країни.

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що всі країни порушені коронавірусом, однак це відбувається нерівномірно.

Крім того, у ВООЗ заявили, що джерело першого зараження COVID-19 потрібно шукати в китайському Ухані.

Також повідомлялося, що для того, щоб зупинити пандемію COVID-19, необхідно вакцинувати 60-70% населення планети.

Додамо, що директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що немає доказів того, що коронавірус в Європу потрапив з тваринами.

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