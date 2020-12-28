ВООЗ: ті, хто перехворіли на COVID-19, мають дотримуватися маскового режиму

Люди, які перехворіли на COVID-19, повинні дотримуватися правил носіння масок. На сьогодні достеменно невідомо, як довго триває імунітет після хвороби.

Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керхове в інтерв'ю, розміщеному в Twitter ВООЗ.

За її словами, після інфікування COVID-19 антитіла починають вироблятися тільки через кілька тижнів.

"Відомо, що антитіла виробляються у тих, хто переніс хворобу у важкій формі, легкій формі або безсимптомно. В даний час проводяться дослідження, щоб з'ясувати, наскільки сильна така імунна відповідь і як довго зберігаються ці антитіла", - зазначила Ван Керхове.

Вона підкреслила, що в деяких випадках збереження антитіл в організмі триває близько півроку. У зв'язку з цим важливо, щоб усі як і раніше дотримувалися протиепідемічних заходів.

"Ми не знаємо, як довго триває імунна відповідь, тому важливо продовжувати практикувати фізичне дистанціювання. Ми маємо бути впевнені, що руки вимиті, що використовується мило і чиста вода або спиртові засоби обробки, що ми носимо маски і дотримуємося всі заходів безпеки", - додала експерт.

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила, що пандемія коронавірусу не буде останньою для людства.

Зазначимо, академік Сергій Комісаренко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що в Україні треба вакцинувати від коронавірусу 30-35 мільйонів громадян.