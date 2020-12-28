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ВОЗ: переболевшие COVID-19 должны соблюдать масочный режим

Автор: РБК-Украина

Люди, которые переболели COVID-19, должны соблюдать правила ношения масок. На сегодня точно неизвестно, как долго длится иммунитет после болезни.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове в видеоинтервью, размещенном в Twitter ВОЗ.

По ее словам, после инфицирования COVID-19 антитела начинают вырабатываться только через несколько недель.

"Известно, что антитела вырабатываются у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, легкой форме или бессимптомно. В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько силен такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела", - отметила Ван Керхове.

Она подчеркнула, что в некоторых случаях сохранение антител в организме продолжается около полугода. В связи с этим важно, чтобы все по-прежнему соблюдали противоэпидемические меры.

"Мы не знаем, как долго длится иммунный ответ, поэтому важно продолжать практиковать физическое дистанцирование. Мы должны быть уверены, что руки вымыты, что используется мыло и чистая вода или спиртовые средства обработки, что мы носим маски и соблюдаем все меры предосторожности", - добавила эксперт.

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса не будет последней для человечества.

Отметим, академик Сергей Комиссаренко в интервью РБК-Украина рассказал, что в Украине надо вакцинировать от коронавируса 30-35 миллионов граждан.

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