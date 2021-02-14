У ВООЗ назвали найбільш вірогідну версію появи коронавірусу

"Якщо б потрібно було сказати, на який шлях (поширення коронавірусу - ред.) ви б поставили, я вважаю, що вірус з'явився в Південно-Східній Азії або Південному Китаї від кажанів, потрапивши потім на ферму диких тварин", - сказав Дасзак.

Він зазначив, що від кажанів COVID-19 міг заразитися один із співробітників таких ферм або інші їх мешканці - тхори, борсуки, єнотоподібні собаки і сивет. Така версія отримала найбільшу підтримку китайських дослідників та учасників місії ВООЗ в ході спільного обговорення.

Дасзак додав, що в ході розслідування експерти ВООЗ не отримали доступ до особистих справ деяких пацієнтів, оскільки в Китаї медкарти вкрай конфіденційні.

"Ми хотіли зустрітися з деякими пацієнтами. Вони не хотіли зустрічатися, тому їх не примушували брати участь у зустрічі з нами", - додав експерт.