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У ВООЗ назвали найбільш вірогідну версію появи коронавірусу

Автор: Ігор Литвиненко

Член міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доктор Пітер Дасзак назвав найбільш вірогідну версію передачі коронавірусу через кажанів. За його словами, місцем поширення інфекції міг стати південь Китаю або Південно-Східна Азія.

Про це Дасзак заявив в інтерв'ю The New York Times.

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"Якщо б потрібно було сказати, на який шлях (поширення коронавірусу - ред.) ви б поставили, я вважаю, що вірус з'явився в Південно-Східній Азії або Південному Китаї від кажанів, потрапивши потім на ферму диких тварин", - сказав Дасзак.

Він зазначив, що від кажанів COVID-19 міг заразитися один із співробітників таких ферм або інші їх мешканці - тхори, борсуки, єнотоподібні собаки і сивет. Така версія отримала найбільшу підтримку китайських дослідників та учасників місії ВООЗ в ході спільного обговорення.

Дасзак додав, що в ході розслідування експерти ВООЗ не отримали доступ до особистих справ деяких пацієнтів, оскільки в Китаї медкарти вкрай конфіденційні.

"Ми хотіли зустрітися з деякими пацієнтами. Вони не хотіли зустрічатися, тому їх не примушували брати участь у зустрічі з нами", - додав експерт.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ є чотири гіпотези як коронавірус передався до людини.

Також повідомлялося, що ВООЗ наступного тижня опублікує попередній звіт місії в Китаї.

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