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В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию появления коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

Член международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак назвал наиболее вероятной версию передачи коронавируса через летучих мышей. По его словам, местом распространения инфекции мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия.

Об этом Дасзак заявил в интервью The New York Times.

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"Если бы нужно было сказать, на какой путь (распространения коронавируса - ред.) вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав затем на ферму диких животных", - сказал Дасзак.

Он отметил, что от летучих мышей COVID-19 мог заразиться один из сотрудников таких ферм либо другие их обитатели - хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветты. Такая версия получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии ВОЗ в ходе совместного обсуждения.

Дасзак добавил, что ходе расследования эксперты ВОЗ не получили доступ к личным делам некоторых пациентов, поскольку в Китае медкарты крайне конфиденциальны.

"Мы хотели встретиться с некоторыми пациентами. Они не хотели встречаться, поэтому их не заставляли участвовать во встрече с нами", - добавил эксперт.

Ранее РБК-Украина писало, что у ВОЗ есть четыре гипотезы как коронавирус передался к человеку.

Также сообщалось, что ВОЗ на следующей неделе опубликует предварительный отчет миссии в Китае.

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