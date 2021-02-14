В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию появления коронавируса

"Если бы нужно было сказать, на какой путь (распространения коронавируса - ред.) вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав затем на ферму диких животных", - сказал Дасзак.

Он отметил, что от летучих мышей COVID-19 мог заразиться один из сотрудников таких ферм либо другие их обитатели - хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветты. Такая версия получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии ВОЗ в ходе совместного обсуждения.

Дасзак добавил, что ходе расследования эксперты ВОЗ не получили доступ к личным делам некоторых пациентов, поскольку в Китае медкарты крайне конфиденциальны.

"Мы хотели встретиться с некоторыми пациентами. Они не хотели встречаться, поэтому их не заставляли участвовать во встрече с нами", - добавил эксперт.