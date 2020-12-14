Вакцину від COVID в Україні чекають на початку 2021, точної дати поки немає

Вакцина від COVID, з'явиться в Україні в першому кварталі 2021 року. При цьому на сьогодні поки немає конкретної дати початку поставок.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, українська сторона подала всі необхідні заявки для отримання вакцини в рамках механізму COVAX і отримала відповідні підтвердження поставки 8 млн доз вакцини.

"Початок в першому кварталі, зараз чекаємо конкретної дати, коли почнеться саме постачання за механізмом COVAX", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше глава комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що вакцинація від COVID буде проведена повністю за державний рахунок.

Також стало відомо, що Україна та Ізраїль разом працюватимуть над створенням ізраїльської вакцини від COVID-19. Крім того, Ізраїль буде сприяти швидкому отриманню Україною вакцини відомих міжнародних компаній. До цього ізраїльська сторона підписала контракт з компанією Pfizer на поставку 8 млн доз вакцини.