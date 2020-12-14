США почали вакцинацію від COVID-19, прищепили першого американця

У Сполучених Штатах почалася вакцинація від коронавірусу. Першою в США отримала вакцину від COVID-19 медсестра з Нью-Йорка.

Про це повідомляє USA Today.

У понеділок вранці медсестра реанімації Сандра Ліндсі отримала першу щеплення від Pfizer / BioNTech.

"Я готова. Зробімо це", - сказала вона, після чого їй зробили укол.

За словами Ліндсі, вона відчула полегшення, і заявила, що хотіла "вселити суспільству впевненість у безпечності вакцини".

"Я сподіваюся, що це початок і кінець дуже болючого періоду нашої історії", - додала вона.

New York Democrat Gov Andrew Cuomo is on screen for the first coronavirus vaccine in New York.



Don't let these made for TV events distract from the fact Cuomo tried to delay vaccine for distribution political reasons & his policies led to the deaths of thousands in nursing homes pic.twitter.com/qCowXsrPaT — Steve Guest (@SteveGuest) December 14, 2020

У свою чергу президент США Дональд Трамп в Twitter привітав Сполучені Штати і світ з першої вакцинацією.

"Введена перша вакцина. Вітаємо США! Вітаємо світ!", - написав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що поки не планує робити щеплення проти COVID-19.

Крім того, напередодні у США схвалили використання вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer. При цьому керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань рекомендує вакцинуватися людям старше 16 років.