Вакцину от COVID в Украине ждут в начале 2021, точной даты пока нет

Вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года. При этом на сегодня пока нет конкретной даты начала поставок.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, украинская сторона подала все необходимые заявки для получения вакцины в рамках механизма COVAX и получила соответствующие подтверждения поставки 8 млн доз вакцины.

"Начало в первом квартале, сейчас ждем конкретной даты, когда начнется именно поставка по механизму COVAX", - добавил Степанов.

Напомним, ранее глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что вакцинация от COVID будет проведена полностью за государственный счет.

Также стало известно, что Украина и Израиль вместе будут работать над созданием израильской вакцины от COVID-19. Кроме того, Израиль будет содействовать быстрому получению Украиной вакцины известных международных компаний. До этого израильская сторона подписала контракт с компанией Pfizer на поставку 8 млн доз вакцины.