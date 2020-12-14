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Вакцинацію від COVID в Україні повністю оплатить держава, - Радуцький

Новость на русском → Київ, Понеділок 14 грудня 2020 15:56
Вакцинацію від COVID в Україні повністю оплатить держава, - Радуцький Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцинація від COVID в Україні буде повністю проведена за державний рахунок. Всі витрати профінансує Міністерство фінансів.

Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, Мінфін виконає три вимоги профільного комітету Ради.

"По-перше, держава повністю профінансує безкоштовну вакцинацію населення від COVID-19", - зазначив Радуцький.

Крім того, Національна служба здоров'я отримає необхідне фінансування для розрахунків з лікарнями, які лікують пацієнтів з COVID, а в Бюджетному кодексі залишиться вимога про не менше 5% ВВП на медицину.

"Мінфін виділить необхідні кошти на закупівлю вакцин і проведення вакцинації, не повинно виникнути проблем і з фінансуванням гарантованих "ковідних" пакетів", - додав Радуцький.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що розглядається питання забезпечення безкоштовного вакциною від COVID всіх українців, а не тільки групи ризику.

РБК-Україна стало відомо, що вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

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