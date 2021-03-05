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На вакцинацію від COVID записалися уже понад 127 тисяч українців

Автор: Юлія Струк

На вакцинацію від COVID записалися уже понад 127 тисяч українців. Запис можна здійснити онлайн.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній раді.

"Запис у чергу вакцинації онлайн без черги за дві хвилини за ранковою кавою або чаєм в руках - без проблем. Станом на сьогодні на вакцинацію записалися 127 тисяч 628 людей", - заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, в Україні продовжується кампанія по вакцинації населення від коронавірусу. За весь час зробили 12 481 щеплення.

Ці люди отримали по одній дозі вакцини. За добу вакцинували 2913 особи.

Як писало РБК-Україна, в Україні змінили національний план вакцинації, дозволивши позачергове щеплення громадських діячів.

Зазначимо, пізніше в Центрі громадського здоров'я назвали умови позачергової вакцинації від коронавірусу.

Так, МОЗ України повідомив про 10 155 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Вінницькій області.

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Новини України вакцинаціяМаксим СтепановКоронавірус
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