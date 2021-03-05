На вакцинацію від COVID записалися уже понад 127 тисяч українців
На вакцинацію від COVID записалися уже понад 127 тисяч українців. Запис можна здійснити онлайн.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній раді.
"Запис у чергу вакцинації онлайн без черги за дві хвилини за ранковою кавою або чаєм в руках - без проблем. Станом на сьогодні на вакцинацію записалися 127 тисяч 628 людей", - заявив глава МОЗ.
Нагадаємо, в Україні продовжується кампанія по вакцинації населення від коронавірусу. За весь час зробили 12 481 щеплення.
Ці люди отримали по одній дозі вакцини. За добу вакцинували 2913 особи.
Як писало РБК-Україна, в Україні змінили національний план вакцинації, дозволивши позачергове щеплення громадських діячів.
Зазначимо, пізніше в Центрі громадського здоров'я назвали умови позачергової вакцинації від коронавірусу.
Так, МОЗ України повідомив про 10 155 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Вінницькій області.