На вакцинацию от COVID записались уже более 127 тысяч украинцев
На вакцинацию от COVID записались уже более 127 тысяч украинцев. Запись можно осуществить онлайн.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
"Запись в очередь вакцинации онлайн без очереди за две минуты за утренним кофе или чаем в руках - без проблем. На сегодня на вакцинацию записались 127 000 628 человек", - заявил глава Минздрава.
Напомним, в Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12481 прививки.
Эти люди получили по одной дозе вакцины. За сутки вакцинировали 2913 человека.
Как писало РБК-Украина, в Украине изменили национальный план вакцинации, разрешив внеочередные прививки общественных деятелей.
Отметим, позже в Центре общественного здоровья назвали условия внеочередной вакцинации от коронавируса.
Так, Минздрав Украины сообщил о 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в сутки в Киеве и Винницкой области.