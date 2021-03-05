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На вакцинацию от COVID записались уже более 127 тысяч украинцев

Новина українською → Украина, Пятница 05 марта 2021 10:35
На вакцинацию от COVID записались уже более 127 тысяч украинцев Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

На вакцинацию от COVID записались уже более 127 тысяч украинцев. Запись можно осуществить онлайн.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Запись в очередь вакцинации онлайн без очереди за две минуты за утренним кофе или чаем в руках - без проблем. На сегодня на вакцинацию записались 127 000 628 человек", - заявил глава Минздрава.

Напомним, в Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12481 прививки.

Эти люди получили по одной дозе вакцины. За сутки вакцинировали 2913 человека.

Как писало РБК-Украина, в Украине изменили национальный план вакцинации, разрешив внеочередные прививки общественных деятелей.

Отметим, позже в Центре общественного здоровья назвали условия внеочередной вакцинации от коронавируса.

Так, Минздрав Украины сообщил о 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в сутки в Киеве и Винницкой области.

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