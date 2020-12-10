Степанов допускає безкоштовну вакцину від COVID для всіх: розглядаємо питання

Українська влада розглядає питання забезпечення безкоштовною вакциною від COVID усіх громадян. Передбачається, що загальний доступ до вакцини буде за рахунок держави.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми зараз розглядаємо питання, і на це звертав увагу президент, що нам треба дати доступ до вакцини всім без винятку громадянам за рахунок держави", - заявив Степанов.

Він також додав що на переговорах зі світовими виробниками вакцини Україна обіцяє допустити їх на комерційний ринок за прискореною процедурою відразу після реєстрації.

"Але ми з вами розуміємо, що зараз в черзі стоять понад 7 млрд людей по всьому світу, а потужності по вакцині є обмеженими", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що в Україні в першу чергу вакцинують близько 20 мільйонів осіб з різних груп ризику.

"Це люди старше 60 років, люди з супутніми хворобами, це все категорії за професійною ознакою. Їх треба вакцинувати за рахунок бюджету, і ми вважаємо, що це буде правильно", - сказав Степанов.

Раніше також стало відомо, що бідним країнам дісталося COVID-вакцини на 10% населення, а всю решту скупили багаті.