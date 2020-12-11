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Названо орієнтовну дата старту вакцинації від COVID в Україні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 12:38
Названо орієнтовну дата старту вакцинації від COVID в Україні Фото: Ігор Кузін (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року. При цьому фактичні терміни можуть зрушити в разі затримки з поставками.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін.

"Орієнтовно розраховуємо почати вакцинацію першого березня. Однак це залежить від того, коли вакцина фізично буде доставлена до України. Але ми готуємося таким чином, щоб розпочати вакцинацію першого березня", - заявив Кузін.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на сьогодні розглядається питання забезпечення безкоштовною вакциною від COVID всіх громадян України незалежно від того, чи вони входять до груп ризику чи ні.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, ефект вакцини від коронавірусу триватиме мінімум 6-9 місяців. Він також пояснив, що антитіла будуть поступово зникати. Однак не виключено, що у організму залишиться імунна відповідь на COVID. Очікується, що Україна безкоштовно отримає вакцину для 4 млн громадян.

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