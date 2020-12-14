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Вакцинацию от COVID в Украине полностью оплатит государство, - Радуцкий

Новина українською → Киев, Понедельник 14 декабря 2020 15:56
Вакцинацию от COVID в Украине полностью оплатит государство, - Радуцкий Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцинация от COVID в Украине будет полностью проведена за государственный счет. Все расходы профинансирует Министерство финансов.

Об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, Минфин выполнит три требования профильного комитета Рады.

"Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19", - отметил Радуцкий.

Кроме того, Национальная служба здоровья получит необходимое финансирование для расчетов с больницами, которые лечат пациентов с COVID, а в Бюджетном кодексе останется требование о не менее 5% ВВП на медицину.

"Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации, не должно возникнуть проблем и с финансированием гарантированных "ковидных" пакетов", - добавил Радуцкий.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что рассматривается вопрос обеспечения бесплатной вакциной от COVID всех украинцев, а не только группы риска.

РБК-Украина стало известно, что вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года.

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